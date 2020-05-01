Банки заплатят 30 миллионов долларов, чтобы избежать уголовного преследования в рамках скандала в ФИФА

Израильский банк и его дочерняя компания в Швейцарии выплатят 30 млн долларов за их роль в отмывании денег в рамках коррупционного скандала в ФИФА, сообщает AP.

По сведениям источника, такое решение поможет банкам избежать уголовного преследования.

Сообщается, что через эти банки футбольные чиновники незаконно получили более 20 млн долларов. Платежи осуществлялись через банк в Майами с 2010-го по 2015 год. Многие были связаны с получением маркетинговых прав на Кубок Америки.

В рамках соглашения об отказе от уголовного преследования банки потеряют 20,73 миллиона долларов и заплатят штраф в размере 9,33 миллиона долларов.