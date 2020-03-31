AS: УЕФА рассматривает три возможных даты возобновления чемпионатов: май, июнь и сентябрь
УЕФА рассматривает возможность возобновления сезона-2019/20 в мае, июне или сентябре, сообщает AS.
По информации источника, возобновление сезона в мае маловероятно из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе. Сентябрьский вариант означает необходимость изменений в календаре сезона 2020/21 с возможным сокращением числа команд в каждой лиге, кубках и сменой форматов еврокубков. Сообщается, что июнь является основным вариантом.
Ранее соревнования в большинстве европейских стран были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. 1 апреля УЕФА проведет собрание по поводу нового расписания чемпионатов.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
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