Академия РФС впервые провела очный модуль обучения на лицензию C-УЕФА в семи городах России

Академия РФС впервые провела очный модуль обучения на международную лицензию С-УЕФА в семи городах России.

Помимо Москвы, слушатели прошли обучение в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Каспийске, Хабаровске и Екатеринбурге. Необходимую инфраструктуру предоставили столичная ФШМ, питерский «Кировец-Возрождение», академии «Краснодара», «Крыльев Советов», «Урала» и хабаровской «Искры», а также федерация футбола Дагестана.

«Никогда ранее у российских тренеров не было возможности получить международную лицензию за пределами столичного региона. За короткий срок нам удалось воплотить в жизнь колоссальный проект, охватывающий всю страну. Всего год назад, в ноябре 2022 года, мы впервые провели обучение — тогда слушатели получили возможность пройти подготовку в Санкт-Петербурге. Буквально за год география расширилась до 10 городов — весной наши инструкторы впервые работали в Красноярске, летом этот список пополнили Казань, Краснодар и Уфа, а сейчас обучение успешно прошло одновременно в семи населенных пунктах», — заявила руководитель Академии РФС Ирина Баранова.

В этом году число желающих получить лицензию С-УЕФА составило 531 человек по сравнению со 124 в 2022 году.