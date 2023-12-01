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Академия РФС впервые провела очный модуль обучения на лицензию C-УЕФА в семи городах России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Академия РФС впервые провела очный модуль обучения на международную лицензию С-УЕФА в семи городах России.

Помимо Москвы, слушатели прошли обучение в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Каспийске, Хабаровске и Екатеринбурге. Необходимую инфраструктуру предоставили столичная ФШМ, питерский «Кировец-Возрождение», академии «Краснодара», «Крыльев Советов», «Урала» и хабаровской «Искры», а также федерация футбола Дагестана.

«Никогда ранее у российских тренеров не было возможности получить международную лицензию за пределами столичного региона. За короткий срок нам удалось воплотить в жизнь колоссальный проект, охватывающий всю страну. Всего год назад, в ноябре 2022 года, мы впервые провели обучение — тогда слушатели получили возможность пройти подготовку в Санкт-Петербурге. Буквально за год география расширилась до 10 городов — весной наши инструкторы впервые работали в Красноярске, летом этот список пополнили Казань, Краснодар и Уфа, а сейчас обучение успешно прошло одновременно в семи населенных пунктах», — заявила руководитель Академии РФС Ирина Баранова.

В этом году число желающих получить лицензию С-УЕФА составило 531 человек по сравнению со 124 в 2022 году.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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