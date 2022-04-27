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Агуэро — Балотелли: «Тебе надо было играть за сборную Аргентины, мы здесь любим сумасшедших»

Агуэро заявил, что Марио Балотелли нужно играть за сборную Аргентины
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сказал форварду Марио Балотелли, что ему нужно играть за аргентинскую национальную команду.

«Тебе надо было играть за сборную Аргентины, мы здесь любим сумасшедших. А ты именно такой», — цитирует Агуэро Marca.

Балотелли не вошел состав сборной Италии на полуфинальный стыковой матч отбора ЧМ-2022 с Северной Македонией. Итальянская команда проиграла со счетом 0:1 и не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

Марио Балотелли
Серхио Агуэро
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