Агуэро заявил, что Марио Балотелли нужно играть за сборную Аргентины

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сказал форварду Марио Балотелли, что ему нужно играть за аргентинскую национальную команду.

«Тебе надо было играть за сборную Аргентины, мы здесь любим сумасшедших. А ты именно такой», — цитирует Агуэро Marca.

Балотелли не вошел состав сборной Италии на полуфинальный стыковой матч отбора ЧМ-2022 с Северной Македонией. Итальянская команда проиграла со счетом 0:1 и не смогла выйти в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.