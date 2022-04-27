РФС удалось в полном объеме сохранить финансирование ключевых проектов по развитию спорта

В среду, 27 апреля, в Москве состоялось девятое заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).

По итогам собрания члены совета единогласно поддержали позицию по продолжению работы в части обжалования решений ФИФА и УЕФА в международном правовом поле, обсудили комплекс мер поддержки субъектов спорта. Также все участники согласились с предложениями РФС по созданию дополнительных источников финансирования спорта.

Кроме того, на заседании был представлен доклад о бюджете РФС на 2022 год. Организации удалось ребалансировать бюджет и в полном объеме сохранить финансирование ключевых проектов по развитию футбола в России.