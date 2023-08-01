15 представителей России вошли в комитеты УЕФА на следующий цикл
В комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.
Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных членов организации. Полина Юмашева продолжит работу в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев — в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев — в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина — комитете по фейр-плей и социальной ответственности. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев останется в комитете по клубным соревнованиям.
Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.
В комитетах УЕФА среди россиян новые должности получили президент РПЛ Александр Алаев, который стал заместителем председателя комитета по стадионам и безопасности, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований.
Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова в новом цикле будет членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова — комитета по массовому футболу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0