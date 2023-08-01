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Сегодня, 10:42

15 представителей России вошли в комитеты УЕФА на следующий цикл

Ана Горшкова
Корреспондент
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В комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.

Вячеслав Колосков сохранил место среди почетных членов организации. Полина Юмашева продолжит работу в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев — в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев — в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина — комитете по фейр-плей и социальной ответственности. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев останется в комитете по клубным соревнованиям.

Также в своей должности остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, сохранивший пост в экспертной комиссии организации по развитию судей.

В комитетах УЕФА среди россиян новые должности получили президент РПЛ Александр Алаев, который стал заместителем председателя комитета по стадионам и безопасности, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова в новом цикле будет членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова вошла в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь контрольно-дисциплинарного комитета РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова — комитета по массовому футболу.

Источник: ТАСС
Александр Алаев
Александр Дюков
Вячеслав Колосков
Леонид Калошин
Максим Митрофанов
Николай Левников
Роман Бабаев
УЕФА
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Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
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Президент РПЛ Алаев продолжит работу в одном из комитетов УЕФА
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 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
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 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
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 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
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 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
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 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
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 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
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 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
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