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Сегодня, 15:21

В РФС заявили, что посетят конгресс Азиатской конфедерации футбола в случае приглашения

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что представители союза готовы посетить конгресс Азиатской конфедерации футбола (АФК) в случае получения приглашения.

«Если такое приглашение вновь поступит, предполагаю, что также с большим удовольствием посетим конгресс, будем общаться с коллегами в отношении вопросов развития футбола. Раз мы отрезаны от официальных матчей, то это не повод ждать у моря погоды, складывать лапки и сидеть. Нужно выстраивать прямой диалог, прямые отношения с другими национальными ассоциациями. Не уповать на официальные календари, которые вас сводят. Когда есть личное общение и хороший контакт, договариваться о матчах значительно легче. Поэтому мы используем разные возможности, в том числе Петербургский международный экономический форум, саммит Россия — Африка или тот же самый конгресс АФК», — цитирует Митрофанова ТАСС.

В феврале этого года президент РФС Александр Дюков посетил 33-й конгресс АФК по приглашению главы организации шейха Салмана бин Ибрагима аль Халифы.

Источник: https://tass.ru/sport/18420609
Максим Митрофанов
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15 представителей России вошли в комитеты УЕФА на следующий цикл
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

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Наир Тикнизян

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Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

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