Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты матчей с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.

— Общая картина хорошая — мы после четырёх туров идём на первом месте, — сказал Самедов «СЭ». — Но последний отрезок, три домашних матча, поражение и две ничьи — это не тот результат, которого хотелось бы.

Все верили и надеялись, что выиграем у венгров. Конечно, было бы неплохо набрать этих двух матчах хотя бы четыре очка.

С Турцией был сложный матч, не удалось реализовать свои моменты. Во втором тайме они, можно сказать, простили нас — они могли и выиграть. Вчера стопроцентных моментов у нас особо нет — да, насели, владели мячом, но подвела реализация.

— Инспектор ФИФА Натан Бартфельд сказал, что судья ошибся, не поставив вчера пенальти в ворота Венгрии.

— Видите, если инспектор ФИФА сказал, значит, надо было ставить. Но ВАР не было, подсказать некому было. (Константин Колмаков)