Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

«Турки нас простили, с венграми не было стопроцентных моментов». Самедов — об играх сборной России

11:38
Теги:

Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов в беседе с «СЭ» прокомментировал результаты матчей с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций.

— Общая картина хорошая — мы после четырёх туров идём на первом месте, — сказал Самедов «СЭ». — Но последний отрезок, три домашних матча, поражение и две ничьи — это не тот результат, которого хотелось бы.

Все верили и надеялись, что выиграем у венгров. Конечно, было бы неплохо набрать этих двух матчах хотя бы четыре очка.
С Турцией был сложный матч, не удалось реализовать свои моменты. Во втором тайме они, можно сказать, простили нас — они могли и выиграть. Вчера стопроцентных моментов у нас особо нет — да, насели, владели мячом, но подвела реализация.

— Инспектор ФИФА Натан Бартфельд сказал, что судья ошибся, не поставив вчера пенальти в ворота Венгрии.

— Видите, если инспектор ФИФА сказал, значит, надо было ставить. Но ВАР не было, подсказать некому было. (Константин Колмаков)

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 177
Все опросы
Сборная России станет первой в своей группе Лиги наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир