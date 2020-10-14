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«Скучновато, но напряжение чувствуется». Шахматист Карякин о первом тайме сборной России

22:56
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Шахматист Сергей Карякин, который присутствует на матче Лиги наций Россия — Венгрия, в разговоре с «СЭ» дал свою оценку первому тайму. После 45 минут счет не открыт — 0:0.

— С одной стороны скучновато, но с другой чувствуется внутреннее напряжение, — заявил «СЭ» Сергей Карякин. — Наши давили до самого конца первого тайма. Были шансы на то, чтобы забить, чуть-чуть не повезло. Видно, что наши играют с энтузиазмом и борются. Преимущество у нас, но оно небольшое. (Севастиан Терлецкий)

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