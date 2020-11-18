В среду, 18 ноября, сборная России проведет гостевой матч Лиги наций с Сербией. Начало встречи в Белграде — в 22:45 по московскому времени.

Сегодня стало известно о вспышке коронавируса в сборной Сербии — covid-19 нашли у пяти представителей команды. Подробности — здесь.

Перед последним туром группового турнира у России 8 очков — столько же у Венгрии, Турции — третья с 6 баллами. Россияне лидируют в своей группе и являются главными фаворитами в борьбе за выход в Лигу А. Все расклады вы можете посмотреть здесь.

37-летний Юрий Жирков может провести 100-й матч за сборную Россию. История его карьеры в национальной команде — здесь.

Следить за встречей Сербия — Россия вы сможете на сайте «СЭ» (онлайн-трансляция) и с помощью видеотрансляции у Первого канала.

Видеотрансляция матча Сербия — Россия