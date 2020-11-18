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Сербия — Россия: онлайн трансляция матча начнется в 22.45

21:45
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (справа) и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов (справа) и Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 18 ноября, сборная России проведет гостевой матч Лиги наций с Сербией. Начало встречи в Белграде — в 22:45 по московскому времени.

Сегодня стало известно о вспышке коронавируса в сборной Сербии — covid-19 нашли у пяти представителей команды. Подробности — здесь.

Перед последним туром группового турнира у России 8 очков — столько же у Венгрии, Турции — третья с 6 баллами. Россияне лидируют в своей группе и являются главными фаворитами в борьбе за выход в Лигу А. Все расклады вы можете посмотреть здесь.

37-летний Юрий Жирков может провести 100-й матч за сборную Россию. История его карьеры в национальной команде — здесь.

Следить за встречей Сербия — Россия вы сможете на сайте «СЭ» (онлайн-трансляция) и с помощью видеотрансляции у Первого канала.

Видеотрансляция матча Сербия — Россия

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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