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Сборная России: что нужно, чтобы занять первое место в группе Лиги наций. Все расклады

10:30
Сборная России сыграет в Сербии без 12 игроков основного состава. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России сыграет в Сербии без 12 игроков основного состава. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 18 ноября, сборная России проведет решающий матч Лиги наций — с Сербией.

За тур до окончания группового турнира у России и Венгрии — по 8 очков, у Турции — 6. При этом российская команда сохраняет первое место и остается главным фаворитом в борьбе за выход в Лигу А.

Дивизион В. Группа 3

И

В

Н

П

М

О

1. Россия

5

2

2

1

9-7

8

____________________________________________________

2. Венгрия

5

2

2

1

5-4

8

3. Турция

5

1

3

1

6-6

6

____________________________________________________

4. Сербия

5

0

3

2

4-7

3

18 ноября. Венгрия — Турция, Сербия — Россия.

Если Россия выиграет в Белграде, то гарантированно решит задачу повышения в классе: венгры даже в случае успеха против Турции окажутся ниже команды Станислава Черчесова по результатам личных встреч (2:3, 0:0).

Если россияне сыграют вничью с сербами, то останутся первыми только при таком же результате встречи в Будапеште, а победа Венгрии или Турции выведет каждую из них в Лигу А. Тогда венгры обойдут команду Черчесова по набранным очкам, турки — по личным встречам (1:1, 3:2).

Поражение от Сербии оставит Россию в дивизионе В. При любом раскладе выше окажется кто-то из участников пары Венгрия — Турция: хозяева в случае победы или ничьей, гости — если возьмут три очка.

Оба матча группы сборной России в Лиге наций начнутся в 22.45 (мск) в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Сербия — Россия и Венгрия — Турция.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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