Сборная России: что нужно, чтобы занять первое место в группе Лиги наций. Все расклады

В среду, 18 ноября, сборная России проведет решающий матч Лиги наций — с Сербией.

За тур до окончания группового турнира у России и Венгрии — по 8 очков, у Турции — 6. При этом российская команда сохраняет первое место и остается главным фаворитом в борьбе за выход в Лигу А.

Дивизион В. Группа 3

И В Н П М О 1. Россия 5 2 2 1 9-7 8 ____________________________________________________ 2. Венгрия 5 2 2 1 5-4 8 3. Турция 5 1 3 1 6-6 6 ____________________________________________________ 4. Сербия 5 0 3 2 4-7 3

18 ноября. Венгрия — Турция, Сербия — Россия.

Если Россия выиграет в Белграде, то гарантированно решит задачу повышения в классе: венгры даже в случае успеха против Турции окажутся ниже команды Станислава Черчесова по результатам личных встреч (2:3, 0:0).

Если россияне сыграют вничью с сербами, то останутся первыми только при таком же результате встречи в Будапеште, а победа Венгрии или Турции выведет каждую из них в Лигу А. Тогда венгры обойдут команду Черчесова по набранным очкам, турки — по личным встречам (1:1, 3:2).

Поражение от Сербии оставит Россию в дивизионе В. При любом раскладе выше окажется кто-то из участников пары Венгрия — Турция: хозяева в случае победы или ничьей, гости — если возьмут три очка.

Оба матча группы сборной России в Лиге наций начнутся в 22.45 (мск) в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Сербия — Россия и Венгрия — Турция.