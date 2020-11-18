Сборная России: что нужно, чтобы занять первое место в группе Лиги наций. Все расклады
За тур до окончания группового турнира у России и Венгрии — по 8 очков, у Турции — 6. При этом российская команда сохраняет первое место и остается главным фаворитом в борьбе за выход в Лигу А.
Дивизион В. Группа 3
|
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И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
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1. Россия
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5
|
2
|
2
|
1
|
9-7
|
8
|
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|
2. Венгрия
|
5
|
2
|
2
|
1
|
5-4
|
8
|
3. Турция
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5
|
1
|
3
|
1
|
6-6
|
6
|
____________________________________________________
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4. Сербия
|
5
|
0
|
3
|
2
|
4-7
|
3
18 ноября. Венгрия — Турция, Сербия — Россия.
Если Россия выиграет в Белграде, то гарантированно решит задачу повышения в классе: венгры даже в случае успеха против Турции окажутся ниже команды Станислава Черчесова по результатам личных встреч (2:3, 0:0).
Если россияне сыграют вничью с сербами, то останутся первыми только при таком же результате встречи в Будапеште, а победа Венгрии или Турции выведет каждую из них в Лигу А. Тогда венгры обойдут команду Черчесова по набранным очкам, турки — по личным встречам (1:1, 3:2).
Поражение от Сербии оставит Россию в дивизионе В. При любом раскладе выше окажется кто-то из участников пары Венгрия — Турция: хозяева в случае победы или ничьей, гости — если возьмут три очка.
Оба матча группы сборной России в Лиге наций начнутся в 22.45 (мск) в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляции игр Сербия — Россия и Венгрия — Турция.