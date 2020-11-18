Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    Лига наций

В сборной Сербии вспышка коронавируса перед матчем с Россией. Что об этом известно?

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 14:20
Белград
Футболисты сборной Сербии. Фото instagram.com
Футболисты сборной Сербии. Фото instagram.com
Теги:
Уже пять представителей команды подхватили ковид
Сербия — Россия
Станислав Черчесов.У России — большие потери. Кем Черчесову заменить лидеров в матче с Сербией?

В день матча Лиги наций между Сербией и Россией стало известно, что три футболиста хозяев сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба балканской команды.

Сначала в Интернете появилась новость, что инфекция обнаружена у хавбека Дарко Лазовича. Затем это подтвердили официально и добавили, что также инфицирован вратарь Джордже Николич и полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Кроме того, положительный тест сдал один из физиотерапевтов сборной Сербии. Все четверо находятся на самоизоляции.

Еще вчера Милинкович-Савич принимал участие в предматчевой пресс-конференции. Он сидел в метре от главного тренера сборной Любиша Тумбаковича. Оба не надевали медицинские маски. Само мероприятие проходило в закрытом режиме на базе национальной команды, журналистов туда не пустили. Вопросы задавались дистанционно. Милинкович-Савич не должен был участвовать в медиамероприятии, он заменил травмированого Душана Тадича.

Сутками ранее стало известно о том, что ковид нашли и у капитана сборной Сербии Александра Коларова. Защитник травмировался и покинул расположение сборной пару дней назад. По возвращении в «Интер» серб сдал положительный тест. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

За ноябрьский сбор уже у пятерых представителей сборной Сербии обнаружили коронавирус.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 20680
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир