В сборной Сербии вспышка коронавируса перед матчем с Россией. Что об этом известно?

Уже пять представителей команды подхватили ковид

В день матча Лиги наций между Сербией и Россией стало известно, что три футболиста хозяев сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба балканской команды.

Сначала в Интернете появилась новость, что инфекция обнаружена у хавбека Дарко Лазовича. Затем это подтвердили официально и добавили, что также инфицирован вратарь Джордже Николич и полузащитник Сергей Милинкович-Савич. Кроме того, положительный тест сдал один из физиотерапевтов сборной Сербии. Все четверо находятся на самоизоляции.

Еще вчера Милинкович-Савич принимал участие в предматчевой пресс-конференции. Он сидел в метре от главного тренера сборной Любиша Тумбаковича. Оба не надевали медицинские маски. Само мероприятие проходило в закрытом режиме на базе национальной команды, журналистов туда не пустили. Вопросы задавались дистанционно. Милинкович-Савич не должен был участвовать в медиамероприятии, он заменил травмированого Душана Тадича.

Сутками ранее стало известно о том, что ковид нашли и у капитана сборной Сербии Александра Коларова. Защитник травмировался и покинул расположение сборной пару дней назад. По возвращении в «Интер» серб сдал положительный тест. Об этом сообщила пресс-служба миланского клуба.

За ноябрьский сбор уже у пятерых представителей сборной Сербии обнаружили коронавирус.