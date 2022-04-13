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Сегодня, 19:11

Бельгия, Нидерланды, Польша и Уэльс подали заявки на проведение финальной стадии Лиги наций в 2023 году

Карен Саркисян
Корреспондент
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Федерации футбола Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса подали заявки на проведение финальной стадии Лиги наций в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), крайний срок подачи заявок — 5 октября.

Страна, где пройдут полуфиналы и финал Лиги наций, будет определена в январе 2023 года.

Напомним, что команды Бельгии, Нидерландов, Польши и Уэльса сыграют в группе 4 дивизиона A в Лиге наций сезона-2022/23.

Сборная России должна выступить в группе 2 дивизиона В с командами Албании, Израиля и Исландии.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на эти решения.

12 апреля CAS на своем сайте опубликовал мотивировочную часть решения об отклонении апелляции РФС о переносе стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с участием сборной России.

Футбол
РФС
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Уэльса по футболу
УЕФА
ФИФА
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