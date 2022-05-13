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Клопп: «Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе»

Клопп призвал УЕФА отказаться от Лиги наций
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен отказаться от Лиги наций.

«Лига наций — одна из самых смехотворных идей в мировом футболе, — приводит слова Клоппа Daily Mail. — Футболисты проводят более 70 игр, но продолжают выходить на поле в Лиге наций. Четыре, пять, шесть встреч за национальную команду».

Лига наций основана УЕФА в 2018 году. Турнир проводится раз в два года и дает национальным командам дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата мира и Европы.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10813337/Jurgen-Klopp-says-Nations-League-one-RIDICULOUS-ideas-world-football.html
Футбол
Лига наций УЕФА
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