Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций

Сегодня, 3 марта, в Амстердаме проходит жеребьевка Лиги наций-2020/21. Стали известны соперники сборной России по группе 3 лиги B. Команда Станислава Черчесова встретится с Сербией, Турцией и Венгрией.

1-й тур пройдет с 3 по 5 сентября 2020-го. 2-й тур — 6-8 сентября.

Команда Станислава Черчесова встретится в Лиге наций с Сербией, Турцией и Венгрией. Фото «СЭ»

9 июня 2019 года Португалия обыграла Голландию (1:0) в финале Лиги наций-2019/20.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию жеребьевки Лиги наций-2020/21