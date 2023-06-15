Сборная Нидерландов впервые за 118 лет пропустила 4 мяча в домашнем матче

Сборная Нидерландов в дополнительное время проиграла Хорватии в полуфинале Лиги наций — 2:4. Встреча прошла в Роттердаме.

Как сообщает MisterChip, голландская сборная впервые за 118 лет пропустила четыре мяча в официальном матче на своем поле.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.