Холанн и Митрович возглавили список бомбардиров Лиги наций. Кварацхелия на третьей строчке

Форвард сборной Норвегии Эрлин Холанн и форвард сборной Сербии Александр Митрович стали лучшими бомбардирами Лиги наций сезона-2022/23.

Оба футболиста забили по шесть голов. Третью строчку между собой делят Хвича Кварацхелия (Грузия), Владиславс Гутковскис (Латвия) и Ведат Мурики (Косово). У всех троих по пять голов.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.