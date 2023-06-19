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Как быть великим, не взяв ни одного титула со сборной. Почему не надо жалеть Луку Модрича

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболист Лука Модрич
Лука Модрич.
Фото AFP
Футболист Лука Модрич проходит мимо трофея Лиги наций
Лука Модрич.
Фото Reuters
Начо Фернандес и Лука Модрич
Начо Фернандес и Лука Модрич.
Фото AFP
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Хорватия снова остановилась в шаге от трофея, но для наследия гениального полузащитника это ничего не значит.

В футбольном мире уже давно ведется вечный дискурс: являются ли трофеи главным индикатором успеха? Мнения разные. Большинство, конечно же, считает, что да: титулы — ярчайший маркер степени величия. «Самое важное — брать трофеи, тогда и шансы выиграть «Золотой мяч» возрастут», — так, например, увязывает личные и командные достижения Лео Месси.

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Но есть и оппонирующая сторона, которая придерживается мысли, озвученной однажды Юргеном Клоппом: «Трофеи и медали в конце концов спрячут где-то в здании клуба, и ты забудешь, когда именно это было и кто конкретно какой трофей завоевал. Важен сам момент, воспоминание о том, что ты был на игре, что ты был ее частью. Вот в чем дело!»

О справедливости оценки веса команды в истории через подсчет количества кубков спорить и правда можно долго. Но все же каждый случай уникален, и путь Луки Модрича — лучший пример. В воскресенье он проиграл еще один финал со своей сборной. «Шашечные» в своем стиле задушили испанцев, перевели игру в овертайм и дожили до серии пенальти, но удача от них отвернулась — Унаи Симон потащил два выстрела, а партнер Модрича по «Реалу» Даниэль Карвахаль ударом паненкой принес своей стране победу в Лиге наций.

Футболист Лука Модрич проходит мимо трофея Лиги наций
Лука Модрич.
Фото Reuters

Это уже третий раз, когда победа в крупном турнире проплывает совсем рядом с Хорватией. В 2018-м команда Златко Далича остановилась в шаге от абсолютного величия, проиграв Франции (2:4) в «Лужниках». Модрич тогда был признан лучшим игроком турнира и через полгода получил заслуженный «Золотой мяч», но шанс стать чемпионами мира хорваты упустили. В Катаре банда Луки дошла до полуфинала, уступила будущим чемпионам — аргентинцам, но смогла дожать Марокко в матче за третье место. Как итог — к 38 годам у одного из величайших игроков в истории ноль трофеев с национальной командой.

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Оценивать результаты хорватской сборной можно двояко. Кто-то скажет: как же не повезло Модричу! Столько раз он был совсем рядом с титулом. Но есть и другое мнение: Хорватия уже который год прыгает выше головы и во многом благодаря Луке добирается до таких дальних стадий. Ну а проигрывает командам, которые объективно сильнее их, — так было и с Францией, и с Аргентиной, и сейчас с Испанией.

Не секрет, что ключевая ось сборной Хорватии — линия полузащиты. На ЧМ-2018 это была связка Модрича и Ракитича, подпираемая опорником Брозовичем. Когда Ракитич закончил, его место занял менее тонкий, но более динамичный Ковачич. Вокруг этой тройки вертится все — владение, прессинг, выход из обороны и так далее.

«Ни у кого в мире нет такой полузащиты, которая есть у нас в лице Модрича, Брозовича и Ковачича, — писал в колонке для The Athletic Славен Билич. — Они невероятно управляют игрой — могут сбавить темп, а могут сыграть максимально быстро. Они способны держать мяч в игре с любым соперником».

«Думаю, что Матео, Лука и Марсело — лучшие хорватские полузащитники в истории. Когда вы передаете им мяч, это надежнее, чем держать деньги в банке. Все становится реальным, когда ты играешь с ними», — восторгался партнерами по команде защитник Йосип Юранович.

Великолепная полузащита — то, что позволяет сборной Хорватии с большим числом невыдающихся по европейским меркам футболистов доходить до самых дальних стадий международных турниров. Полузащита — то, что делает из довольно штампового хорватского механизма классную машину. А Модрич — деталь, благодаря которой эта машина стала одной из лучших в мире.

Начо Фернандес и Лука Модрич
Начо Фернандес и Лука Модрич.
Фото AFP

С 2008 года «Шашечные» не доводили дело до экстра-таймов в матчах плей-офф всего три раза (с Францией на ЧМ-2018, с Аргентиной и Марокко — на ЧМ-2022) — в 10 из 13 случаев было дополнительное время. И в каждом из них Модрич играл. С Испанией он тоже провел на поле все 120 минут!

«Модрич — это определение футбола. Ему скоро 38, но он не устает бегать и не теряет в качестве. В своем возрасте он уже должен пропускать какие-то матчи, не успевать в прессинге, но этого не происходит. Ощущение, что ему 25 лет. Противостояния с Лукой — то, что ты должен ценить, даже будучи его соперником. Я бы хотел, чтобы весь мир жил футболом так, как это делает Модрич», — потрясающе описал Луку после финала Лиги наций Унаи Симон.

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Такая похвала от соперника с философской точки зрения важнее любых титулов. Трофеев в шкафу Модрича хватает — на клубном уровне он выиграл все, что только можно, и не один раз. Потому уже не важно — останется ли он в сборной или вскоре объявит о завершении карьеры. Измерять его роль в истории хорватского спорта нужно в других степенях. Определенно число кубков является отражением величия, но Лука заставляет задуматься о более глубоких и размытых рамках. Для своей страны он герой и живая легенда, один из самых знаковых людей в истории. И отсутствие титулов со сборной в этом разрезе мало кого должно волновать. Величие можно продемонстрировать и без них — Лука Модрич подарил спортивному миру наглядное пособие.

Лука Модрич
Футбол
Лига наций УЕФА
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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