Первым финалистом Лиги наций стала Хорватия, обыгравшая хозяев «Финала четырех».

Первый полуфинал Лиги наций свел две аргентинские жертвы времен чемпионата мира в Катаре. Причем не скажешь — кому досталось больше. Хорватия была смята (0:3), но уже в полуфинале, и в итоге после серебра ЧМ-2018 взяла бронзу. Голландцы же бились до последнего и даже устроили невероятный камбэк (2:2), уступив лишь в серии пенальти. Только случилось это в четвертьфинале, так что «Оранжевые» по логике к Лиге наций подошли более голодными до титулов.

Тем более, Нидерланды были хозяевами «Финала четырех». Роналд Куман, напоминая об этом, так и говорил: «Это трофей, который мы можем выиграть». А ван Дейк вспоминал проигранный финал четырехлетней давности, заметив, что из того состава осталось порядка десяти человек. Они знают, чего не хватило в 2019-м, и — наученные тем опытом — в этот раз хотят выиграть.

И, надо сказать, в целом первый тайм прошел по сценарию хозяев. У «шашечных», по сути, был один запоминающийся момент — попытка Пашалича поразить цель ударом через себя. Завершилось это желтой карточкой из-за попадания ногой в голову Аке и недовольством Модрича. Хорватский ветеран, напустив тумана словами о том, что он уже принял решение о своем будущем в сборной, с подбора поразил ворота уже после свистка в связи с фолом Пашалича.

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Хозяева, впрочем, не форсировали события, предпочитая не позиционное нападение, а встречные атаки. Одна из них завершилась забросом на включившегося из глубины Компайнерса, но тот под давлением Шутало запустил мяч над перекладиной. И по-настоящему хороша была комбинация, в концовке которой Вийффер вывел на удар Малена, а опытные Вида с Перишичем не разобрались, как перекрыть зону, где остался в одиночестве форвард дортмундской «Боруссии».

Это взятие ворот вполне можно было назвать символом обновляющейся сборной. Автор голевой передачи, выигравший недавно чемпионский титул с «Фейеноордом», проводил лишь второй матч за национальную команду. Вийффер стал одним из тех, благодаря кому Нидерланды выставили самый молодой по среднему возрасту состав за пять лет (25 лет и 143 дня). Мален в этим рамки тоже укладывался, но он — один из старожилов сборной, которого не жаловал Луи ван Гал.

Но, как оказалось, хорватская мудрость в какой-то момент оказалась действеннее голландских азарта и молодости. Хозяевам катастрофически не хватало не успевшего залечить травму Депая, а Вайналдум пока не готов играть полные матчи. Его Куман бросил в бой за четверть часа до конца, когда 1:0 уже превратились в 1:2. Причем совершенно закономерно, хотя, забрав инициативу, хорваты отыгрались в ситуации, когда этого ничто не предвещало.

Это и есть настоящий класс. Модричу хватило доли секунды, чтобы обокрасть на входе в штрафную Гакпо, а тот был настолько ошарашен случившимся, что инстинктивно схватил Луку руками. Непонятно зачем, ведь того встречали защитники. Но, как оказалось, «поплыл» не только «привезший» пенальти на ровном месте Гакпо. Копмайнерс словно впал в ступор, позволив Пашаличу из центра штрафной замкнуть передачу Иванушица.

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А ведь балканская команда должна была забивать парой минут ранее, однако Перешич промахнулся из убойной позиции. Хотя даже если бы он попал в створ, гол не засчитали бы из-за фола в исполнении Виды. Ответить же на это оказалось нечем, хотя Куман пытался что-то придумать. От зоркого ока режиссера трансляции не ускользнуло, как Френки де Йонг изучал переданную из тренерского штаба записку.

Свелось же все к навалу. Благо, можно было грузить в штрафную в расчете на мощь вышедшего на замену Вегхорста и двинувших в атаку центральных защитников ван Дейка и Аке. Златко Далич ответил на это выходом дополнительного игрока обороны, и это почти сработало. Неудачник вечера Гакпо не попал в створ из центра штрафной, однако «шашечных» буквально вдавили в штрафную, и один из джокеров — Ланг — подстроился под отскок и запустил мяч под перекладину на шестой добавленной к основному времени минуте!

Чем не флэшбэк из времен катарского мундиаля, где «Оранжевые» сознательно упростили игру и спасли игру с Аргентиной?! Сюжетище! Но, как и в Катаре, героизм голландцев не принес результата. В Роттердаме они даже до серии пенальти не дотянули, а Далич восстановил игровой баланс. Если игрок обороны Эрлич менял форварда Крамарича, то Петкович вышел вместо защитника Шутало.

В Катаре форвард загребского «Динамо» — тоже в овератайме — перевернул игру с уже видевшей себя в полуфинале Бразилией. Теперь Петкович ушел от де Йонга и, не сближаясь с ван Дейком, удивил не выручившего Бейло ударом в ближний к себе угол. Такую бы эффективность упустившему несколько хороших моментов Влашичу! За это могли наказать, и Ланг едва не выступил в роли спасателя второй раз.

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Но он промахнулся, после чего наученные горьким опытом хорваты стали разрывать хозяев на свободном пространстве. И если эффектно разобравшийся с вратарем Пашалич попал в перекладину, то Модрич добил голландские надежды с заработанного Петковичем пенальти. Как и говорил Далич — его команда приехала в Нидерланды за медалями. А Лига наций — невероятно крутая. В нее уже можно было влюбиться.