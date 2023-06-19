Родри признан лучшим игроком финальной стадии Лиги наций

Полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком финальной части Лиги наций.

26-летний хавбек отыграл полностью полуфинал и финал турнира, был признан лучшим игроком против Италии (2:1), а также реализовал пенальти в финале с Хорватией (0:0, 5:4 пен.).

Ранее Родри был признан лучшим игроком сезона и финала Лиги чемпионов.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.