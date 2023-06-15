Далич: «Это одна из главных побед сборной Хорватии»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Нидерландами (4:2 д.в.) в полуфинале Лиги наций.

«Поздравляю парней. Это победа для всей Хорватии. Обыграть сборную Нидерландов на ее поле со счетом 4:2 — большой успех. У нас будет очередная медаль. Мы ее заслужили. Это одна из главных побед сборной Хорватии. Мы победили Нидерланды на их стадионе, пропустив первыми, а потом на 96-й минуте. Это определенно историческая победа», — цитирует пресс-служба УЕФА Далича.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.