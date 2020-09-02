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«С Сербией легко не будет». Павлюченко — о матче России в Лиге наций

12:20
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Бывший нападающий «Спартака», бронзовый призер Чемпионата Европы Роман Павлюченко в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России против Сербии.

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— Сербы всегда были сильным соперником. У них традиционно собраны футболисты, которые играют в Европе, в топовых клубах. На самом деле, сейчас даже с Андоррой тяжело, если играешь на выезде, — заявил он «СЭ». — Конечно, будет интересный матч, но тяжелый. Все-таки Сербия — техничная сборная со своими звездами. Легко с ними завтра точно не будет.

Уже соскучились по сборной, хочется посмотреть, как выглядят те или иные футболисты. А то мы все пишем, что всех надо вызывать, все готовы для сборной. Вот, пожалуйста, сейчас посмотрим на них. Когда ты играешь в чемпионате, это один уровень, а на международной арене те качества, которые ты проявляешь в РПЛ, уже не прокатят. Это касается и Лиги Чемпионов, и Лиги Европы, и сборных. Здесь уже надо прыгать выше головы. Интересно посмотреть на новых футболистов. Думаю, Станислав Саламыч будет смотреть на многих, кого вызвал. (Сергей Федоров)

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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