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Россия — Турция: Караман сравнял счет

23:04
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Полузащитник Кенан Караман на 63-й минуте матча Россия — Турция сделал счет 1:1.

После подачи со штрафного Демирал зацепился за мяч и прострелил вдоль ворот. Шунин не смог перехватить прострел, и Караман с метра добил мяч в пустые ворота.

Открыл счет в игре Антон Миранчук на 28-й минуте точным ударом из пределов штрафной.

Россия — Турция

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