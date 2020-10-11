Россия — Турция: Караман сравнял счет
Полузащитник Кенан Караман на 63-й минуте матча Россия — Турция сделал счет 1:1.
После подачи со штрафного Демирал зацепился за мяч и прострелил вдоль ворот. Шунин не смог перехватить прострел, и Караман с метра добил мяч в пустые ворота.
Открыл счет в игре Антон Миранчук на 28-й минуте точным ударом из пределов штрафной.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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