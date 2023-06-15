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Сегодня, 00:23

Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Хорватии празднует гол в полуфинале Лиги наций.
Фото Reuters

Сборная Хорватии одержала победу над Нидерландами в полуфинале Лиги наций — 4:2. Встреча состоялась в Роттердаме (Нидерланды).

На 34-й минуте хозяев вывел вперед Дониэлл Мален. Его гол оказался единственным в первом тайме. На 55-й минуте хорваты сумели отыграться благодаря Андрею Крамаричу, который реализовал пенальти. На 73-й минуте Марио Пашалич забил за хорватов, но голландцы ушли от поражения в основное время, так как Ноа Ланг на последних минутах сравнял счет.

Хорватский форвард Бруно Петкович, вышедший на замену в паузе после основного времени, забил гол на 98-й минуте. На 116-й минуте голландский защитник Тирелл Маласия сфолил в своей штрафной площади, за что был назначен пенальти. Полузащитник Лука Модрич с одиннадцатиметровой отметки уверенно пробил в правый угол. На последних секундах встречи Бруно Петкович забил пятый гол хорватов, но его отменил ВАР.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.

Лига наций A. 1/2 финала
14 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
2:4
Хорватия

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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