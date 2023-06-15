Модрич признан лучшим игроком матча Нидерланды — Хорватия

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги наций против Нидерландов (4:2).

«Фантастическое выступление. Он был настоящим лидером команды и контролировал ритм игры. Его футбольный интеллект поразителен», — отметили технические наблюдатели УЕФА.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций, где сыграет с победителем матча между сборными Испании и Италии. Проигравшая команда сыграет с Нидерландами в матче за третье место.