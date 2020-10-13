«Хорошая команда. Готовая физически». Антон Миранчук ожидает непростой матч против Венгрии

Полузащитник сборной России Антон Миранчук перед матчем группового турнира дивизиона В Лиги наций против Венгрии дал оценку сопернику. У россиян после 3 игр — 7 очков, у венгров — 6. В сентябре команда Станислава Черчесова победила в Будапеште — 3:2, ведя по ходу встречи в три мяча.

«Венгрия — хорошая команда, (неплохо) готовая физически. Венгры пытаются играть в футбол. Не могу что-то особенное выделить. Предстоит непростой матч, но мы отдадим свои силы на 100 процентов. Мы держим в голове и рейтинг (ФИФА), и Лигу наций. Но сейчас все мысли о завтрашней игре. Мы постараемся победить», — сказал Миранчук на пресс-конференции. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).