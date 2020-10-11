Черчесов Турции не проигрывает
Станислав Черчесов в пятый раз за время работы в сборной России встретился с Турцией. В этих матчах наша команда добилась двух побед при трех ничьих. Турки не могут победить нашу сборную с ноября 1975 года, добившись трех ничьих при девяти неудачах. (Кирилл Бурдаков)
Матчи сборной России против Турции за время работы Станислава Черчесова
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
31.08.2016
|
ТМ
|
Анталья
|
0:0
|
-
|
05.06.2018
|
ТМ
|
Москва
|
1:1
|
Самедов — Юнус Малы
|
07.09.2018
|
ЛН
|
Трабзон
|
2:1
|
Черышев, Дзюбы — Сердар Азиз
|
14.10.2018
|
ЛЧ
|
Сочи
|
2:0
|
Нойштедтер, Черышев
|
11.10.2020
|
ЛН
|
Москва
|
1:1
|
Ант.Миранчук — Кенан Караман
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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