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Черчесов Турции не проигрывает

11 октября 2020, 23:50
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Станислав Черчесов в пятый раз за время работы в сборной России встретился с Турцией. В этих матчах наша команда добилась двух побед при трех ничьих. Турки не могут победить нашу сборную с ноября 1975 года, добившись трех ничьих при девяти неудачах. (Кирилл Бурдаков)

Матчи сборной России против Турции за время работы Станислава Черчесова

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

31.08.2016

ТМ

Анталья

0:0

-

05.06.2018

ТМ

Москва

1:1

Самедов — Юнус Малы

07.09.2018

ЛН

Трабзон

2:1

Черышев, Дзюбы — Сердар Азиз

14.10.2018

ЛЧ

Сочи

2:0

Нойштедтер, Черышев

11.10.2020

ЛН

Москва

1:1

Ант.Миранчук — Кенан Караман

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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