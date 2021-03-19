CAS оставил в силе техническое поражение сборной Украины в Лиге наций

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел и отклонил апелляцию УАФ по отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, информирует 19 марта пресс-служба суда.

Спортивный арбитражный суд присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 0:3 за игру, которая не состоялась 17 ноября.

Главной причиной отмены матча и последующего технического поражения стала вспышка коронавируса в лагере украинской команды.

После первого решения о присвоении технического поражения нашей команде, УАФ подала апелляцию, в которой указала, что поединок обязан быть перенесен или решен жеребьевкой.

CAS заявили, что правила, изложенные в циркулярах УЕФА, были верно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА. По их мнению УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся, и, как следствие, матч был признан проигранным УАФ.

Таким образом сборная Украины все же выступит в группе В Лиги наций следующего розыгрыша.