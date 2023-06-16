Булыкин объяснил, за счет чего Хорватия вышла в финал Лиги наций

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу сборной Хорватии над Нидерландами (4:2) в полуфинале Лиги наций.

«Хорваты всегда были молодцами на всех больших форумах, на чемпионатах мира и Европы отлично себя проявляли. У них есть опыт, есть мастерство, несмотря на то что в команде есть «старички». Но этот опыт и психология выходят на первый план. А «старички» 90 минут могут легко отбегать», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

В финале Лиги наций сборная Хорватии сыграет с Испании. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.