Де ла Фуэнте: «У сборной Испании 23 суперталанта в составе»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Мы победили принципиального соперника, и это внушает оптимизм. Игроки услышали мои инструкции и выполнили их. Они поверили в идею. Мы показали солидный футбол и в результате взяли верх.

Снимаю шляпу перед игроками. Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное суметь ею воспользоваться», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.