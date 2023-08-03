Жорди Альба — о втором дубле подряд Месси: «Я готов наслаждаться этим еще несколько лет»

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба отреагировал на второй дубль подряд форварда команды Лионеля Месси. В матче против «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг аргентинец дважды отметился голом.

«Меня уже не удивляет то, что делает Лео. Это обалденно. После двух лет, что мы не играли весте, сегодня мы наконец снова были вместе на поле, и я готов наслаждаться этим еще несколько лет», — цитирует ESPN защитника.

В 1/8 финала «Интер Майами» встретится с «Далласом», который переиграл «Мазатлан» (2:1).