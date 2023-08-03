Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Молодежная сборная России
Олимпиада
ЮФЛ
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 13:36

Жорди Альба — о втором дубле подряд Месси: «Я готов наслаждаться этим еще несколько лет»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба отреагировал на второй дубль подряд форварда команды Лионеля Месси. В матче против «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг аргентинец дважды отметился голом.

«Меня уже не удивляет то, что делает Лео. Это обалденно. После двух лет, что мы не играли весте, сегодня мы наконец снова были вместе на поле, и я готов наслаждаться этим еще несколько лет», — цитирует ESPN защитника.

В 1/8 финала «Интер Майами» встретится с «Далласом», который переиграл «Мазатлан» (2:1).

Месси не остановили ни стихия, ни бывшая звезда «Краснодара». Дубль аргентинца принес новую победу «Интер Майми»

Жорди Альба
Лионель Месси
ФК Интер Майами
1
Читайте также
Контракты Овечкина и Кузнецова вошли в топ-3 худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Диана Дэвис прокомментировала победу на турнире в Лэйк-Плэсиде
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Тренер «Орландо Сити»: «Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, кто он»
Месси отреагировал на победу «Интер Майами» над «Орландо Сити»
Шторм Лео: у Месси второй дубль и третья победа в США
Месси не остановили ни стихия, ни бывшая звезда «Краснодара». Дубль аргентинца принес новую победу «Интер Майами»
Месси оформил дубль во втором матче подряд за «Интер Майами»
Месси на 7-й минуте открыл счет в матче «Интер Майами» — «Орландо Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси отреагировал на победу «Интер Майами» над «Орландо Сити»

Тренер «Орландо Сити»: «Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, кто он»
Новости
RSS RSS
Все новости