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Сегодня, 15:38

Президент «Интер Майами»: «Готовили состав к приезду Месси, подпишем еще от трех до пяти игроков»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о трансферных планах на это лето. Он также отметил, что команда готова к приезду форварда Лионеля Месси.

«Мы готовили наш состав к приезду Месси, поэтому мы заложили огромную свободу действий. Во время летнего трансферного окна мы подпишем новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди», — цитирует Маса Goal.

Этим летом 35-летний аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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