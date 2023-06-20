Президент «Интер Майами»: «Готовили состав к приезду Месси, подпишем еще от трех до пяти игроков»

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о трансферных планах на это лето. Он также отметил, что команда готова к приезду форварда Лионеля Месси.

«Мы готовили наш состав к приезду Месси, поэтому мы заложили огромную свободу действий. Во время летнего трансферного окна мы подпишем новые контракты, их будет больше, чем ожидают люди», — цитирует Маса Goal.