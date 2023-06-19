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Гризманн: «Для МЛС имидж и талант Месси — это здорово»
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал переход аргентинского форварда Лионеля Месси в «Интер Майами». О трансфере игрока было объявлено в этом месяце.
«Для МЛС имидж и талант Лионеля Месси — это здорово», — цитирует Гризманна GFFN.
Ранее француз заявил о мечте поиграть в МЛС.
В сезоне-2022/23 Гризманн забил 16 голов и сделал 19 результативных передач в 48 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 32-летнего француза в 25 миллионов евро.
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