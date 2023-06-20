Стало известно, когда Месси дебютирует за «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси дебютирует в «Интер Майами» в ночь на 22 июля, сообщает ESPN.

По данным источника, руководство клуба рассчитывает, что аргентинец впервые сыграет за команду в матче против мексиканского клуба «Крус Асуль» в групповом этапе турнира Leagues Cup.

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. Последним клубом нападающего был «ПСЖ», который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта.