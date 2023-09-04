Овечкин планирует пойти на матч Месси в МЛС: «Прикольно смотреть на живую легенду»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что планирует сходить на матч «Интер Майами», за который выступает экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

«Обязательно пойдем, как только будет возможность. Месси — мой любимый игрок, жалко, что он не вернулся в «Барселону». Он принял правильное решение — поехать на таких условиях в Майами. Смотреть на живую легенду — прикольно», — сказал Овечкин на YouTube-канале «Это хоккей, брат!».

36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Он провел 11 матчей за команду, в которых забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.