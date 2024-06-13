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Сегодня, 09:12

Лионель Месси: «Я всегда говорил, что не хочу быть тренером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, будет ли он работать тренером после завершения карьеры.

«Я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Мне это не нравится», — приводит слова Месси ESPN.

Ранее 36-летний футболист заявил, что «Интер Майами» станит последним клубом в его карьере.

Месси летом 2023 года подписал с американским клубом двухлетний контракт. В нынешнем сезоне МЛС аргентинец провел 12 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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