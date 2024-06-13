Лионель Месси: «Я всегда говорил, что не хочу быть тренером»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, будет ли он работать тренером после завершения карьеры.

«Я всегда говорил, что не хочу быть тренером. Мне это не нравится», — приводит слова Месси ESPN.

Ранее 36-летний футболист заявил, что «Интер Майами» станит последним клубом в его карьере.

Месси летом 2023 года подписал с американским клубом двухлетний контракт. В нынешнем сезоне МЛС аргентинец провел 12 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.