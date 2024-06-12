Лионель Месси заявил, что завершит карьеру в «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что американский клуб будет последним в его карьере.

«Да, «Интер Майами» будет моим последним клубом. На сегодняшний день это мой последний клуб. Я люблю играть в футбол, и я получаю от него гораздо больше удовольствия, потому что понимаю, что остается все меньше и меньше времени», — приводит слова Месси интернет-издание ESPN.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт. В нынешнем сезоне MLS 36-летний аргентинец провел 12 матчей за команду, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.