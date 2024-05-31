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Сегодня, 17:30

Игрок «Атланты» Лобжанидзе — о матче против Месси: «Главное для меня — победа»

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Полузащитник «Атланты» и сборной Грузии Саба Лобжанидзе в интервью «СЭ» поделился эмоциями от победы команды над «Интер Майами» (3:1) в матче МЛС.

— Что это значит лично для вас — не просто выйти на поле против Месси, Суареса, Бускетса и Альбы, но и обыграть их, и забить этой команде два мяча, включая победный?

— Главное для меня — что мы выиграли. Конечно, я был очень рад забить, тем более в ворота команды, за которую играют такие великие футболисты. Но все равно нет ничего важнее трех очков, которые будут записаны в таблицу. Они нам сейчас очень нужны.

— Футболками с кем-то из них не поменялись после игры? Уж вы-то на такой обмен точно наработали.

— Нет.

— Вы играли на правом фланге против Жорди Альбы — и, получается, оказались сильнее такой звезды. Правый край ведь не ваша привычная позиция?

— Для меня нет проблемы, на каком краю играть — слева или справа. Обе эти позиции мне прекрасно знакомы, — сказал «СЭ» Лобжанидзе.

Саба Лобжанидзе. Пережил страшное землетрясение в Турции и оформил дубль в ворота команды Месси. Интервью с игроком сборной Грузии, который едет на Евро

Футбол
ФК Интер Майами
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