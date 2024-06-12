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Сегодня, 09:05

Иньеста считает Месси лучшим футболистом в истории

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста ответил на вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом в истории.

«Кто лучший футболист в истории? Лионель Месси. Я считаю, что он лучше всех», — приводит слова Иньесты Infosfcb.

Месси летом 2023 года перешел в «Интер Майами». 36-летний аргентинец забил 25 голов и сделал 16 результативных передач в 29 матчах за американскую команду во всех турнирах.

Ранее футболист выступал за «ПСЖ» и «Барселону». Он является десятикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. За свою карьеру Месси восемь раз становился обладателем «Золотого мяча».

Андрес Иньеста
Лионель Месси
Футбол
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