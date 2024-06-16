«Интер Майами» без Месси и Суареса в меньшинстве обыграл «Филадельфию»

«Интер Майами» на выезде в меньшинстве победил «Филадельфию» в матче МЛС — 2:1.

У гостей голы забили Юлиан Грессель (47-я минута) и Лео Афонсо (90+4-я). «Интер Майами» заканчивал матч вдевятером. На 69-й минуте Давид Руис получил вторую желтую карточку, затем поле покинул Томас Авилес (84-я).

Нападающие Лионель Месси и Луис Суарес пропускали игру, так как находятся в расположении сборных Аргентины и Уругвая соответственно.

«Интер Майами» набрал 38 очков в 19 матчах и занимает первое место в турнирной таблице. «Филадельфия» находится на восьмой строчке с 20 баллами в 17 играх.