«Интер Майами» сыграл вничью с «Колорадо», Месси забил гол

«Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС дома сыграл вничью с «Колорадо» со счетом 2:2.

На гол Рафаэля Наварро с пенальти хозяева ответили точными ударами Лионеля Месси и Леонардо Афонсо. На 88-й минуте Коул Бассетт сделал счет 2:2.

36-летний аргентинец вышел на замену после первого тайма и отличился на 58-й минуте, сделав счет 1:1. Форвард пропустил последние четыре встречи «Интера». Последний раз Месси забивал 14 марта в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Нэшвиллу» (3:1).

На данный момент на счету Месси 6 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах сезона.

После этого матча «Интер Майами» с 12 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Колорадо» с 9 очками — на восьмой строчке на «Западе».