Месси может принять участие в Олимпиаде

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может принять участие в Олимпиаде-2024, сообщает журналист Гастон Эдул.

В олимпийскую сборную можно пригласить троих игроков старше 23 лет. По информации источника, этими футболистами могут стать Месси, голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес и защитник «Бенфики» Николас Отаменди.

Отмечается, что с участием Месси может возникнуть сложность, поскольку в МЛС матчи проходят летом, но 36-летний аргентинец пока не отклонил возможность принять участие в Олимпийских играх.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.