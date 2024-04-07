Месси вышел на замену и забил за «Интер Майами» впервые с 14 марта

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против «Колорадо».

36-летний аргентинец вышел на замену после первого тайма и отличился на 58-й минуте, сделав счет 1:1. Форвард пропустил последние четыре встречи «Интера». Последний раз Месси забивал 14 марта в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Нэшвиллу» (3:1).

На данный момент на счету Месси 6 голов и 2 результативные передачи в 6 матчах сезона.