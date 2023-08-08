Месси осталось забить один гол до тройки лучших бомбардиров в истории «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. 36-летний аргентинец забил 7 голов в первых 4 матчах за американскую команду.

Лидером в списке лучших бомбардиров «Интер Майами» является Гонсало Игуаин, забивший 29 голов. Второе занимает Леонардо Кампана с 16 голами, а замыкает тройку Роберт Тейлор — 8.

Месси забил гол в дебютном матче против «Крус Асуль», а затем в трех встречах подряд оформлял по дублю — против «Атланты», «Орландо» и «Далласа».? Также на его счету одна голевая передача.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.