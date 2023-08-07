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Сегодня, 15:49

Тренер «Интер Майами» поделился мнением о зависимости от Месси

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, что думает об игре форварда Лионеля Месси в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти — 5:3). В этом матче аргентинец оформил дубль и реализовал послематчевый 11-метровый.

«Мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя игнорировать. Где бы он не находился — в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силен в этой игре», — цитирует тренера сайт МЛС.

36-летний игрок перешел в «Интер Майами» летом этого года. Он провел за команду 4 матча, в которых забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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