Футбол
МЛС (MLS)
Новости
Таблицы Календарь Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 16:13

Месси не уйдет в аренду из-за непопадания «Интер Майами» в плей-офф МЛС

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси останется в клубе, несмотря на непопадание в плей-офф МЛС, утверждает ESPN.

«Я не рассматриваю возможности ухода из команды. Жаль, что мы не смогли выйти в плей-офф турнира. Я пропустил несколько последних игр, у нас было несколько травм. Июль был очень тяжелым для нас, мы играли каждые три дня, было много перелетов», — цитирует Месси ESPN.

Форвард добавил, что проведет заключительный матч сезона в МЛС. 22 октября «Интер Майами» сыграет на выезде с «Шарлотт».

Ранее сообщалось, что Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
0
Читайте также
«Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым
Японские сумоисты не смогли улететь на одном самолете из-за перевеса
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Скалони о форме Месси: «Он может сыграть с Перу с самого начала, выйти на замену или вообще остаться на скамейке»
Роналду обошел Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
Игрок «Интер Майами» — о Месси: «Это уникальная ситуация — быть рядом с ним»
«Барселона», Саудовская Аравия или большой отпуск? Чем заняться Месси во время четырехмесячной паузы
Месси может уйти в аренду в клуб из Саудовской Аравии из-за паузы в пять месяцев в МЛС
«Интер Майами» без плей-офф, у Месси до февраля остались только игры в сборной
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси заранее сообщили, что он выиграл «Золотой мяч»
Новости
RSS RSS
Все новости