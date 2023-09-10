«Интер Майами» на своем поле примет «Спортинг Канзас» в матче регулярного чемпионата МЛС 10 сентября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ПНК Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл штата Флориды, начало — в 02.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию матча «Интер Майами» — «Спортинг Канзас» можно будет в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями встречи.

За «Интер Майами» выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний нападающий переехал в США из «ПСЖ» в июле 2023 года. В августе форвард помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг. В 11 матчах за клуб из штата Флориды у него 11 голов и пять результативных передач. Сейчас Месси со сборной стартовал в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

«Интер Майами» занимает 14-е место с 25 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Спортинг Канзас» располагается на 11-й строчке с 32 баллами на Западе.

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