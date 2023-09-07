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Скалони — о Месси: «В Майами Лео нашел место, где его любят»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Я вижу Месси таким, каким его видят все остальные, — счастливым. Он нашел место, где его любят», — приводит слова Скалони ESPN.

36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Он провел за команду 11 матчей, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее форвард «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что они с Месси «пережили ад» в «ПСЖ», где они оба выступали до этого лета.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Лионель Скалони
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