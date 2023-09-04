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«Интер Майами» — «Лос-Анджелес»: прямая трансляция матча МЛС (видео)

Прямая трансляция матча «Интер Майами» — «Лос-Анджелес» начнется в 05.00 мск 4 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» и «Интер Майами» сыграют в матче регулярного сезона МЛС в понедельник, 4 сентября. Игра пройдет на арене «BMO Stadium» в Лос-Анджелесе, начало — в 5.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями встречи «Интер Майами» — «Лос-Анджелес».

Смотреть видеотрансляцию матча можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

За «Интер Майами» выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси. 36-летний нападающий переехал в США из «ПСЖ» в июле 2023 года. В августе форвард помог «Интер Майами» выиграть Кубок лиг. В 10 матчах за клуб из штата Флориды у него 11 голов и три результативные передачи.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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