«Остин» сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн». Ригони забил гол

«Остин» и «Нью-Инглэнд Революшн» не выявили победителя в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Джилетт» в Фоксборо.

На 27-й минуте экс-нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони вывел гостей вперед. Нападающий хозяев Томас Чанкалай в середине первого тайма сравнял счет, а сразу после перерыва вывел команду вперед. «Остину» удалось отыграться в самой концовке встречи — гол забил полузащитник Александр Ринг.

«Остин» набрал 33 очка и идет на 10-м месте в Западной конференции. «Нью-Инглэнд Революшн» с 47 очками располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.